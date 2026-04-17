Неделя за миллионы: названы самые дорогие уголки России для отдыха
В агентстве премиальных путешествий PrimeTours сообщили, что самыми дорогими направлениями для отдыха внутри страны стали Плато Путорана и Камчатка. Обеспеченные люди все чаще выбирают удаленные места с сильной природой и приватностью. Об этом пишет РИА Новости.
Недельный тур на Камчатку в премиальном сегменте стартует от 4 миллионов рублей. Поездка на Плато Путорана обойдется минимум в 500 тысяч на человека. Программы для компании из 7–10 гостей нередко доходят до 15–20 миллионов.
Среди других дорогих локаций эксперты назвали Байкал, Алтай, Сахалин, Курильские острова и Хабаровский край. Спрос растет на велнес, «места силы», рыбалку, охоту и экспедиции. В PrimeTours добавили, что отдельные маршруты по России с вертолетами и яхтами превышают отметку в 20 миллионов.
