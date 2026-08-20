«Туша в салон и штраф на сотни тысяч»: Россиянам рассказали, почему встреча с лосем в сентябре страшнее ДТП

20 августа 2026, 17:23

Автоэксперт Латыш: столкновение с лосем часто заканчивается гибелью

Фото: iStock/R Lolli Morrow

Середина осени для водителей Подмосковья превращается в зону повышенного риска. Речь идет не о гололеде, а о брачном периоде у лосей. Животные теряют инстинкт самосохранения и массово выходят на трассы. Однако последствия встречи с полутонным великаном гораздо серьезнее, чем разбитая машина: это реальная угроза жизни водителя и огромный денежный штраф, который государство выпишет даже самому аккуратному водителю.





Эксперт по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1» пояснил, что в этот период у животных «совсем теряются мозги», и они могут выскочить на проезжую часть абсолютно в любом месте, даже там, где нет предупреждающих знаков.





«Главная опасность кроется в физиологии сохатого. В отличие от столкновения с мелким животным, удар с лосем почти всегда фатален для машины и ее пассажиров», — сказал он.

«Вся огромная туша прилетает в салон. Гибнут и человек, и животное, а железо, как говорится, в этом случае уже не страшно», — предупредил Латыш.

«Есть государственный штраф — сотни тысяч рублей за гибель животного. Если вы будете считать, что не нарушили правила, все равно будете должны платить за ущерб, нанесенный государству», — отметил собеседник.