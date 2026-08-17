Катание на экстремальном аттракционе закончилось для молодого человека госпитализацией
В Республике Алтай катание на аттракционе закончилось для молодого человека госпитализацией. Об этом пишет kp.ru.
Согласно информации издания, происшествие случилось на аттракционе, где посетители поднимаются на высоту и затем резко возвращаются вниз. В процессе движения кресла вращаются и переворачиваются.
Молодой человек хорошо чувствовал себя во время катания, но в конце сеанса его состояние ухудшилось, и он потерял сознание. Сотрудники аттракциона, заметив это, немедленно остановили карусель и начали оказывать пострадавшему первую помощь.
После этого на место инцидента прибыли медики скорой помощи и госпитализировали парня. Детали о его состоянии после госпитализации не уточняются.
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