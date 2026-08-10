В Лосино-Петровском округе завершают строительство школы на 1100 мест

10 августа 2026, 17:01

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1 100 учеников, строят в микрорайоне Лукино-Варино посёлка Свердловский Лосино-Петровского округа. В настоящее время готовность объекта превысила 98%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Школа состоит из двух блоков с отдельными входами. В блоке младшеклассников смогут учиться 400 человек, в отделении для средней и старшей школы — 700 человек. В здании размещаются универсальные и специализированные классы, два спортзала, актовый зал на 350 мест, библиотечно-информационный центр и столовая с пищеблоком полного цикла.





«Сейчас на объекте проводят пусконаладку, расставляют оборудование и мебель, проводят уборку в помещениях и завершают благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.