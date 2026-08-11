Учёные выяснили период наибольшей активности лосей нацпарка «Лосиный Остров»

11 августа 2026, 14:45

оригинал Фото: istockphoto / Robert Nieznanski

Лоси московской части национального парка «Лосиный Остров» наиболее активны в сумерках. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.





Суточную активность животных изучили сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук. Они выполняли поручение департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

«Как выяснилось, лоси активнее всего в сумерках. Основной пик фиксируется в период с 18 до 20 часов. Таким образом, горожанам, гуляющим в национальном парке во второй половине дня, следует быть особенно осторожными. С большой вероятностью они могут повстречаться с этими животными», – говорится в сообщении.