В «Крокус Экспо» пройдет масштабный фестиваль ЗООФЕСТ ЭКО

25 февраля 2026, 18:28

Фото: пресс-служба фестиваля Зоофест Эко

28 февраля и 1 марта 2026 года в «Крокус Экспо» пройдет ЗООФЕСТ ЭКО — масштабный фестиваль для любителей животных и защитников окружающей среды. На площади 18 000 м² будет представлено более 5 000 питомцев: кошки, собаки, лошади, олени, ежи, хорьки, грызуны, экзотические животные и множество видов растений.





Главная цель мероприятия — привить ответственное отношение к питомцам и природе. Посетителей ждут бесплатные консультации кинологов, фелинологов, зоопсихологов и ветеринаров. Более 1 000 заводчиков помогут определиться с выбором животного, а совместно с фондами «Найди друга» и «Дарящие надежду» будет работать зона пристройства: более 150 здоровых и социализированных кошек и собак из приютов ищут новый дом (для заключения договора нужен паспорт).



Программа включает аллеи пород, шоу-экспертизы кошек и монопородные выставки собак (СКОР), показательные выступления с лошадьми и соревнования по дог-фризби. На «зеленом пространстве» (1200 м²) пройдет маркет растений и своп для обмена. Экоцентр «Сборка» представит Музей рециклинга и квест по сортировке отходов. Особое внимание уделено социальным проектам: знакомство с собаками-проводниками и канистерапевтами, поддержка клуба служебных собак в отставке «Звёздный Пёс».



Для детей подготовлены мастер-классы, профориентационные игры и квест с подарками. Для всех гостей работает бесплатный ветеринарный кабинет. Фестиваль открыт для посетителей с питомцами (при наличии ветпаспорта с действующими прививками). Вход свободный по предварительной регистрации. Время работы: с 10:00 до 19:00. Адрес: Красногорск, «Крокус Экспо», павильон 3, зал 15.





