«Тяжелые последствия»: Россиянам рассказали о правилах поведения при встрече с кабаном на дороге
Охотник Латыш: за одним кабаном обязательно побежит еще двадцать
Сезон кабана в Подмосковье — это не столько про охоту, сколько про соседство. В ноябре-декабре у животных начинается гон, и они всё чаще выходят к дачам и дорогам. При этом официально популяция стабильна, но встречи с человеком учащаются, и расслабляться не стоит.
Специалист по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1» заявил, что, находясь за рулём и видя впереди кабана, лучше остановиться и переждать.
«Притормозите, подождите какое-то время, потому что, скорее всего, за одним кабаном побежит целая семья, а это может быть 20 поросят. Поэтому лучше пропустить», — предупредил он.
По словам эксперта, если ДТП всё же произошло, увозить тушу нельзя.
«Во-первых, мясо дикого животного без проверки опасно. Могут быть крайне тяжелые и неприятные последствия. Во-вторых, животное принадлежит государству, а на дорогах огромное количество камер, по которым вас смогут найти и назначить пару административных правонарушений», — отметил Латыш.
Он добавил, что не стоит нарушать закон. А если сбили животное — вызывайте ГАИ.