«Тяжелые последствия»: Россиянам рассказали о правилах поведения при встрече с кабаном на дороге

03 ноября 2026, 11:55

Охотник Латыш: за одним кабаном обязательно побежит еще двадцать

Фото: iStock/Davide Zanin

Сезон кабана в Подмосковье — это не столько про охоту, сколько про соседство. В ноябре-декабре у животных начинается гон, и они всё чаще выходят к дачам и дорогам. При этом официально популяция стабильна, но встречи с человеком учащаются, и расслабляться не стоит.





Специалист по охоте и рыбалке Евгений Латыш в беседе с «Радио 1» заявил, что, находясь за рулём и видя впереди кабана, лучше остановиться и переждать.





«Притормозите, подождите какое-то время, потому что, скорее всего, за одним кабаном побежит целая семья, а это может быть 20 поросят. Поэтому лучше пропустить», — предупредил он.