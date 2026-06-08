«Тяжело переносить»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области в ближайшие две недели
Синоптик Шувалов: в ближайшие две недели в Москве и Подмосковье будет до +32
Новая рабочая неделя в Москве и Московской области начнется с по-настоящему летней, почти июльской погоды. По словам синоптиков, столбики термометров стремительно поползут вверх, а дожди станут редкими гостями, которые будут обходить регион стороной.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что расслабляться и радоваться солнцу можно будет вплоть до следующих выходных.
«В Москву и Подмосковье приходит жара, которая побьет климатическую норму и позволит открыть купальный сезон на длинных выходных. До конца лета будет очень хорошая летняя погода, июльская по большому счёту», — поделился он оптимистичным прогнозом.
По словам эксперта, в первой половине текущей недели воздух прогреется до привычных летних значений, а ближе к пятнице зной усилится.
«Температура в первой половине недели дойдет до +30, а во второй половине недели — до +32. Тем, кто тяжело переносит высокие температуры, придется искать спасения в тени или у воды, в то время как большинство жителей столицы встретят зной с воодушевлением», — уточнил эксперт.
Особый оптимизм синоптик связал с предстоящими длинными выходными, которые начнутся с Дня России в пятницу. Жара не только не спадет, но и позволит наконец официально открыть купальный сезон.
«Очень большая надежда на то, что на длинных выходных жаркая погода сохранится, так что купальный сезон нужно открывать в эти дни — вода в водоёмах прогреется до нужного уровня. Тем, кто собирается провести время на даче или в парках, можно не опасаться за свои планы. Серьезных дождей не ожидается, будут редкие и локальные», — заявил руководитель прогностического центра.