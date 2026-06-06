Синоптик рассказала, каким будет июль в Москве

06 июня 2026, 18:06

Паршина: в Москве температура в июле будет около климатической нормы

Фото: iStock/alan64

Температура в июле в Москве будет около климатической нормы. Об этом рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.