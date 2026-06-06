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Синоптик рассказала, каким будет июль в Москве

Паршина: в Москве температура в июле будет около климатической нормы
Фото: iStock/alan64

Температура в июле в Москве будет около климатической нормы. Об этом рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.



По ее словам, в июле в Москве температура будет близка к климатической норме. Ночами ожидается от +11 до +16 градусов, а днём — от +21 до +26. В отдельные дни месяца возможны кратковременные похолодания, когда днём температура может опуститься до +17–22 градусов, добавила Паршина.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, в каких регионах страны ожидается аномальная жара в июне. По ее словам, высокие температуры планируются в средней полосе России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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