«Дама любит получать удовольствие»: Таролог раскрыл, есть ли у Джигана любовница

17 ноября 2025, 11:10

Джиган и Оксана Самойлова (телеграм-канал @sammyfam)

Пара Оксаны Самойловой и Джигана не перестает интересовать социум. Фанаты подозревают исполнителя в изменах, а продюсер Джигана этого не отрицает. Однако он говорит, что разовые встречи и секс на одну ночь не являются поводом для расставаний.





Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» рассказал, какие карты выпали в ответ на вопрос о наличии любовницы у исполнителя.





«Выпали 5 посохов, Королева Кубков, Башня, 10 Кубков, 6 Мечей — по этим картам я делаю вывод, что любовница действительно может быть. Королева Кубков явно указывает на наличие постоянной женщины в жизни Джигана, и речь тут не про Оксану Самойлову. Эта дама любит получать удовольствие, и для неё нормально встречаться с мужчинами только ради этого, не рассчитывая на большее. У самой любовницы, судя по картам, нет цели развести Джигана с женой. Ей хорошо и в её текущем статусе», — объяснил он.

«В жизни Джигана действительно есть некоторая женщина, которая может угрожать его браку с Оксаной Самойловой. Но еще раз отмечу, что по Королеве Кубков эта женщина, скорее всего, не ставит себе цели разрушить их брак. И не факт, что её наличие в жизни певца являлось причиной подачи заявления о разводе», — отметил Зак.