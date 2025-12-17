«Тёплый сектор»: Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на ближайшей неделе
Синоптик Цыганков: до 23 декабря в Москве и Подмосковье будет тепло
Приближаются конец декабря и долгожданные новогодние праздники. Однако минусовые температуры пока не собираются настигать москвичей и жителей области.
Начальник отдела гидромедцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что последний раз такой теплый декабрь, как в этом году, был в 2019 году.
«У нас вышел тёплый сектор, вся неделя до 23 декабря будет тёплой. Дневные температуры будут держаться до +2 градусов. До субботы будет облачно, но без осадков – они начнутся на выходных. Ветер ожидается западный и юго-западный — слабый. Снега почти не предвидится», — сказал он.
По его словам, устойчивого снежного покрова не будет до второй половины декабря, а настоящей зимы пока не видно.
«Надеемся, что в Новый год хотя бы немного снега выпадет и ударит минус. Но до 23 декабря пока тепло», — резюмировал синоптик.