Синоптик Вильфанд рассказал, как изменится климат в Москве
К 2050 году климат в Москве изменится. Об этом «Вечерней Москве» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик отметил, что погодные изменения особенно заметны в зимний период. Например, за последние 60 лет средняя температура января в Москве повысилась на 3,1 градуса: если раньше она составляла минус 9,3 градуса, то теперь она равна минус 6,2 градуса.
Климатологи разработали различные сценарии развития событий. Все зависит от способности человечества сократить выбросы парниковых газов. Однако полностью остановить глобальное потепление невозможно. По прогнозам, этот процесс будет продолжаться до конца XXI века.
Изменения климата проявляются не только в повышении температуры: в некоторых регионах наблюдаются волны холода. Также участились периоды с обильными осадками и сильными ветрами.
