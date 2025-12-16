Синоптик Вильфанд рассказал, как изменится климат в Москве

16 декабря 2025, 11:22

Синоптик Вильфанд: Климат в Москве изменится к 2050 году

Фото: iStock/Leonid Ikan

К 2050 году климат в Москве изменится. Об этом «Вечерней Москве» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.