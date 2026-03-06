Достижения.рф

Тюльпаны, мультиварка, косметика и билеты на «Щелкунчика»: топ-11 подарков, которые лучше не дарить женщинам на 8 Марта

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

8 марта — это день, когда мы поздравляем женщин и выражаем им свою благодарность. Однако не все подарки могут вызвать положительные эмоции. Некоторые из них способны даже обидеть. В материале «Радио 1» рассмотрим, какие презенты лучше оставить за пределами праздничного списка.



Бытовая техника

Подарки, связанные с домашними обязанностями, могут вызвать недовольство. Сковороды, пылесосы и мультиварки часто воспринимаются как намёк на то, что женщина должна заниматься домом. Лучше выбрать что-то более личное и приятное.

Косметика и парфюмерия

Выбор косметики — задача непростая. Каждый имеет свои предпочтения и тип кожи. Подарив крем или духи, можно попасть впросак. Женщина не оценит выбор или даже расстроится. Лучше предложить сертификат в магазин косметики, чтобы она сама выбрала то, что ей подходит.

Одежда

Покупка одежды требует знания размеров и стиля. Даже если вы уверены в предпочтениях женщины, риск ошибиться велик. Неудобная или неподходящая вещь может стать источником разочарования. Лучше подарить аксессуары или сертификат в магазин одежды.

Подарки с намёком на вес

Сувениры, связанные с диетами или похудением, могут быть восприняты как критика внешности. Такие подарки могут задеть чувства женщины и вызвать негативные эмоции. Лучше избегать подобных вариантов.

Цветы, которые быстро увянут

Классический букет роз или тюльпанов выглядит романтично, однако букеты, состоящие из цветов с коротким сроком жизни, рискуют оставить негативный осадок. Лучше выбирать растения, способные долго радовать своей красотой. Например, орхидеи, гортензии или розы в горшочках будут прекрасным решением.

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Подарки с юмором

Юмористические подарки могут быть восприняты по-разному. То, что одному кажется забавным, другому может показаться оскорбительным. Лучше выбирать сюрприз с учетом вкусов и чувств получателя.

Непрошенные советы и книги по саморазвитию

Книги о том, как стать лучше или изменить свою жизнь, могут показаться намёком на недостатки. Такие подарки лучше оставить в стороне. Вместо этого выберите что-то, что принесёт радость и удовольствие.

Вещи с намёком на кулинарию

Подарки в виде кулинарных книг или наборов для готовки могут намекать на ожидания от женщины готовить. Это может вызвать недовольство. Лучше выбрать что-то более нейтральное.

Фото: iStock/barol16

Билеты на мероприятия, которые ей не интересны

Решив подарить билет на концерт или спектакль, убедитесь заранее, что женщина действительно любит выбранное вами направление искусства. Если девушка равнодушна к классическому балету, билеты на «Щелкунчика» могут оказаться неудачным выбором.

Еда быстрого приготовления или фаст-фуд

Хотя многие любят вкусные пирожки и гамбургеры, еда быстрого приготовления вряд ли подойдет в качестве подарка. Такие продукты ассоциируются скорее с повседневностью и рутинными делами, нежели с праздником и вниманием.

Анонимные или подписанные другим человеком подарки

Это тоже распространенная ошибка. Когда подарок приходит анонимно или подписан чужим именем, это создает ощущение недоверия и неопределенности. Особенно плохо такое воспринимается женщинами, ожидающими искреннего внимания именно от вас.
Дарья Осипова

