8 марта — это день, когда мы поздравляем женщин и выражаем им свою благодарность. Однако не все подарки могут вызвать положительные эмоции. Некоторые из них способны даже обидеть. В материале «Радио 1» рассмотрим, какие презенты лучше оставить за пределами праздничного списка.
Бытовая техника
Подарки, связанные с домашними обязанностями, могут вызвать недовольство. Сковороды, пылесосы и мультиварки часто воспринимаются как намёк на то, что женщина должна заниматься домом. Лучше выбрать что-то более личное и приятное.
Косметика и парфюмерия
Выбор косметики — задача непростая. Каждый имеет свои предпочтения и тип кожи. Подарив крем или духи, можно попасть впросак. Женщина не оценит выбор или даже расстроится. Лучше предложить сертификат в магазин косметики, чтобы она сама выбрала то, что ей подходит.
Одежда
Покупка одежды требует знания размеров и стиля. Даже если вы уверены в предпочтениях женщины, риск ошибиться велик. Неудобная или неподходящая вещь может стать источником разочарования. Лучше подарить аксессуары или сертификат в магазин одежды.
Подарки с намёком на вес
Сувениры, связанные с диетами или похудением, могут быть восприняты как критика внешности. Такие подарки могут задеть чувства женщины и вызвать негативные эмоции. Лучше избегать подобных вариантов.
Цветы, которые быстро увянут
Классический букет роз или тюльпанов выглядит романтично, однако букеты, состоящие из цветов с коротким сроком жизни, рискуют оставить негативный осадок. Лучше выбирать растения, способные долго радовать своей красотой. Например, орхидеи, гортензии или розы в горшочках будут прекрасным решением.
Подарки с юмором
Юмористические подарки могут быть восприняты по-разному. То, что одному кажется забавным, другому может показаться оскорбительным. Лучше выбирать сюрприз с учетом вкусов и чувств получателя.
Непрошенные советы и книги по саморазвитию
Книги о том, как стать лучше или изменить свою жизнь, могут показаться намёком на недостатки. Такие подарки лучше оставить в стороне. Вместо этого выберите что-то, что принесёт радость и удовольствие.
Вещи с намёком на кулинарию
Подарки в виде кулинарных книг или наборов для готовки могут намекать на ожидания от женщины готовить. Это может вызвать недовольство. Лучше выбрать что-то более нейтральное.
Билеты на мероприятия, которые ей не интересны
Решив подарить билет на концерт или спектакль, убедитесь заранее, что женщина действительно любит выбранное вами направление искусства. Если девушка равнодушна к классическому балету, билеты на «Щелкунчика» могут оказаться неудачным выбором.
Еда быстрого приготовления или фаст-фуд
Хотя многие любят вкусные пирожки и гамбургеры, еда быстрого приготовления вряд ли подойдет в качестве подарка. Такие продукты ассоциируются скорее с повседневностью и рутинными делами, нежели с праздником и вниманием.
Анонимные или подписанные другим человеком подарки
Это тоже распространенная ошибка. Когда подарок приходит анонимно или подписан чужим именем, это создает ощущение недоверия и неопределенности. Особенно плохо такое воспринимается женщинами, ожидающими искреннего внимания именно от вас.