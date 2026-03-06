Раскрыт способ достигнуть здоровой продолжительности сна
Эксперт по здоровому образу жизни Никола Эллиотт раскрыла способ достигнуть здоровой продолжительности сна, защищающей от диабета. Об этом сообщает издание Metro.
Чтобы снизить риск развития диабета второго типа, важно спать около семи часов и 19 минут каждый день. По мнению Эллиотт, для достижения такой продолжительности сна необходимо готовиться к отдыху за три часа до того, как лечь в постель.
Эксперт рекомендует за три часа до сна полностью отказаться от пищи и напитков, за исключением воды или травяных чаев, которые не повышают аппетит. Это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
За два часа до сна стоит прекратить любую работу и физические упражнения, чтобы избежать выделения эндорфинов, стимулирующих мозговую активность. Наконец, за час до засыпания врач советует выключить все экраны, отложить телефон и приглушить освещение в комнате, чтобы минимизировать световые сигналы, которые могут пробудить мозг.
