Стало известно о возвращении французского модного бренда на российский рынок

06 марта 2026, 06:41

Chanel зарегистрировал товарные знаки в России

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Модный дом Chanel, ранее объявивший об уходе из России, подал заявки на регистрацию двух товарных знаков в стране. Об этом стало известно из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось РИА Новости.