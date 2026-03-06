Стало известно о возвращении французского модного бренда на российский рынок
Модный дом Chanel, ранее объявивший об уходе из России, подал заявки на регистрацию двух товарных знаков в стране. Об этом стало известно из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось РИА Новости.
Там указано, что компания подала документы в декабре и феврале. Заявителем числится швейцарская «Шанель САРЛ». Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак «Chanel 2.55» и фирменное изображение логотипа бренда Chanel.
По информации сервиса проверки контрагентов Rusprofile, теперь компания может продавать под этой маркой в России сумки, ремни, бумажники и монетницы. На официальном сайте под брендом «Chanel 2.55» представлена коллекция женских сумочек.
Напомним, что в марте 2022 года ряд французских модных домов временно закрыли свои бутики на территории России. Среди них — Chanel, Louis Vuitton и Hermès.
