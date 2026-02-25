«У холодильника в 2 часа ночи»: Диетолог объяснил, как не сорваться в пост
У россиян начался Великий пост перед Пасхой. В этот период действуют строгие правила, касающиеся питания и образа жизни. Каждый день поста имеет свои нюансы, они зависят от дня недели и календаря церковных праздников. Однако диетологи предупреждают, что резкий отказ от привычной еды — сильнейший стресс для организма.
Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» предупредил: если начать пост без подготовки, можно не выдержать и нескольких дней.
«Типичная картина для тех, кто входит в пост "по щелчку пальца", — ночные походы к холодильнику. Организм, лишенный привычных жиров и белков, включает режим защиты. Можно начать резко, а потом через 3-4 дня после начала поста в 2 часа ночи сорваться», — сказал он.
По его словам, дело в физиологии: когда люди резко убирают любимую жирную пищу, организм замедляет обмен веществ, чтобы выжить.
«Тело начинает входить в состояние защиты, потому что сначала теряется жидкость, потом замедляется базальный обмен. А после выхода из поста наиболее частая проблема — набор веса, потому что организм хочет запасти. Чтобы этого избежать, нужно не истязать себя голодом, а грамотно наполнять тарелку даже в рамках постного меню», — объяснил Пристанский.
Советы для сытости:
- Жиры и белки: замените мясо на морепродукты, кальмары и рыбу. Из растительных источников мы не получаем полноценный список аминокислот;
- Разнообразие: чем богаче стол на разные продукты, тем лучше работает ферментативная система;
- Формула энергии: можно рассчитать свою норму калорий и подбирать постные продукты так, чтобы не создавать дефицита энергии.