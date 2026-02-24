«Золотое окно»: Диетолог назвала лучшее время для начала похудения к лету

24 февраля 2026, 19:13

Диетолог Залетова: Начало марта является идеальным временем для начала похудения

Фото: iStock/eternalcreative

Конец февраля и начало марта является идеальным временем для того, чтобы начать худеть к лету. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.





По ее словам, трех весенних месяцев достаточно, чтобы плавно и без вреда для здоровья сбросить вес. Она отметила, что чем медленнее происходит похудение, тем устойчивее будет результат. Так, безопасной потерей веса является до одного килограмма в неделю.





«Это "золотое окно" для старта похудения. Организм начинает выходить из эволюционного режима "экономии энергии", ведь солнечного света становится больше, благодаря чему повышается уровень витамина D и серотонина, а следом улучшается настроение и растет желание больше двигаться», — рассказала Залетова Москве 24.