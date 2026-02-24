«Золотое окно»: Диетолог назвала лучшее время для начала похудения к лету
Диетолог Залетова: Начало марта является идеальным временем для начала похудения
Конец февраля и начало марта является идеальным временем для того, чтобы начать худеть к лету. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.
По ее словам, трех весенних месяцев достаточно, чтобы плавно и без вреда для здоровья сбросить вес. Она отметила, что чем медленнее происходит похудение, тем устойчивее будет результат. Так, безопасной потерей веса является до одного килограмма в неделю.
«Это "золотое окно" для старта похудения. Организм начинает выходить из эволюционного режима "экономии энергии", ведь солнечного света становится больше, благодаря чему повышается уровень витамина D и серотонина, а следом улучшается настроение и растет желание больше двигаться», — рассказала Залетова Москве 24.
Она уточнила, что весеннее похудение должно быть наиболее «питательным» по микроэлементам, чтобы не получить гиповитаминоз, упадок сил, ломкость ногтей и выпадение волос. Кроме того, не стоит устраивать голодовок и разгрузочных дней на воде и кефире, поскольку жесткие ограничения ослабляют иммунитет.
Залетова посоветовала включать в каждый прием пищи белок, который дает длительное насыщение и не позволяет терять мышечную массу. Он позволит избежать эффекта «дряблого тела» после похудения, заключила диетолог.