У россиян могут отбирать земельные участки за борщевик и американский клен в 2026 году. Новый закон и штрафы, достигающие миллиона

С 1 марта 2026 года в России начал действовать федеральный закон № 294, который вносит изменения в Земельный кодекс. Теперь владельцы земельных участков всех категорий, включая дачные и садовые, обязаны бороться с опасными инвазивными растениями. Ранее такие требования касались преимущественно сельскохозяйственных земель. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Ясенелистный клен: угроза для экосистемы

Одним из самых опасных инвазивных видов стал ясенелистный (американский) клен. Это растение активно вытесняет аборигенные деревья России благодаря своей высокой плодовитости. Опавшая листва клена мешает росту других растений, а его семена, оставаясь на деревьях зимой, распространяются по снегу. Всхожесть семян весной близка к 100%. Корни клена также препятствуют развитию других растений, включая культурные.

Ясенелистный клен впервые появился в России в XVIII веке, когда начались эксперименты по его выращиванию в ботанических садах. Однако со временем он стал угрожать редким видам, особенно в лиственных лесах дуба и осины.

Как избавиться от ясенелистного клена на участке

Избавиться от ясенелистного клена проще всего на ранних стадиях. Если вы заметили маленький сеянец, просто выдерните его. Для более крупных растений лучше выкопать их с комом земли.

Если ваш участок зарос этим растением, придется прибегнуть к арборицидным препаратам. Эти средства представляют собой гербициды, но предназначены для борьбы с кустарниками и деревьями. Обязательно следуйте инструкциям и используйте средства индивидуальной защиты, так как концентрация активных веществ в арборицидах высокая.

Когда нужно удалить взрослое дерево клена американского, лучше обратиться к специалистам. Спил требует оформления по закону. Самовольная вырубка запрещена, даже если растение инвазивное и растет на вашем участке. За это можно получить штраф.

Борщевик Сосновского: скрытая опасность

Другим опасным растением является борщевик Сосновского. Это растение было впервые описано в 1944 году и быстро распространилось по стране. Его внедрили в культуру как кормовую, но вскоре борщевик стал агрессивным сорняком. Высота растения до пяти метров, а его стебель может достигать 10 сантиметров в диаметре. На одном стволе созревает до 40 000 семян, которые разносит ветер.

Сок борщевика содержит фуранокумарины, вызывающие тяжелые химические ожоги при контакте с кожей. Эти вещества делают её чувствительной к ультрафиолету, что может привести к серьезным повреждениям.

Как бороться с борщевиком

Профилактика остается самым экономически выгодным способом борьбы с борщевиком. Регулярный мониторинг территорий и своевременное уничтожение единичных растений обходятся значительно дешевле, чем масштабные очистные операции. Борьба с борщевиком требует упорства и регулярности. Одного скашивания недостаточно — растение быстро отрастает. Рекомендуется делать это четыре-пять раз за сезон, до начала цветения.

Если есть такая возможность, выкапывайте корень на глубину 10–15 сантиметров. Эффективным методом также является укрытие участка плотной пленкой — без света борщевик погибает. Гербициды можно использовать, но делать это нужно осторожно и строго по инструкции.

Лучше всего работать с борщевиком после захода солнца или в пасмурную погоду. Обязательно надевайте закрытую одежду: длинные рукава, штанины и перчатки. После завершения работы тщательно мойте открытые участки кожи с мылом, даже если кажется, что вы не контактировали с растением. Одежду следует отправить в стирку.

Борщевик и американский клен на участке: штрафы и изъятие за несоблюдение закона

Согласно статье 42 Земельного кодекса РФ, собственник земельного участка обязан использовать землю в соответствии с ее целевым назначением и предотвращать ухудшение ее состояния, включая зарастание сорняками и инвазивными растениями. Контроль за выполнением этих требований осуществляется муниципальными органами земельного контроля, а для земель сельскохозяйственного назначения также — территориальными управлениями Россельхознадзора.

Владельцы участков обязаны уничтожать борщевик и другие инвазивные растения. За невыполнение этих требований физическим лицам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим — от 400 до 700 тысяч рублей. В крайних случаях суд может изъять участок у владельца за несоблюдение правил. Это возможно только по решению суда и после неоднократных предписаний о необходимости устранения нарушений. Поэтому собственникам рекомендуется регулярно осматривать свои участки и своевременно удалять нежелательную растительность.

Новый закон о борьбе с инвазивными растениями направлен на защиту уникальных экосистем России и сохранение биоразнообразия. Каждый владелец земельного участка может внести свой вклад в эту важную задачу, следя за состоянием своего участка и принимая меры по уничтожению вредных растений. Сохранение природы — это общая ответственность, и своевременные действия помогут защитить окружающую среду для будущих поколений.
