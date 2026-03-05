05 марта 2026, 15:08

С 1 марта 2026 года в России начал действовать федеральный закон № 294, который вносит изменения в Земельный кодекс. Теперь владельцы земельных участков всех категорий, включая дачные и садовые, обязаны бороться с опасными инвазивными растениями. Ранее такие требования касались преимущественно сельскохозяйственных земель. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ясенелистный клен: угроза для экосистемы Борщевик Сосновского: скрытая опасность Борщевик и американский клен на участке: штрафы и изъятие за несоблюдение закона

Ясенелистный клен: угроза для экосистемы

Как избавиться от ясенелистного клена на участке

Борщевик Сосновского: скрытая опасность

Как бороться с борщевиком

Борщевик и американский клен на участке: штрафы и изъятие за несоблюдение закона