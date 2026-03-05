У россиян могут отбирать земельные участки за борщевик и американский клен в 2026 году. Новый закон и штрафы, достигающие миллиона
С 1 марта 2026 года в России начал действовать федеральный закон № 294, который вносит изменения в Земельный кодекс. Теперь владельцы земельных участков всех категорий, включая дачные и садовые, обязаны бороться с опасными инвазивными растениями. Ранее такие требования касались преимущественно сельскохозяйственных земель. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Ясенелистный клен: угроза для экосистемыОдним из самых опасных инвазивных видов стал ясенелистный (американский) клен. Это растение активно вытесняет аборигенные деревья России благодаря своей высокой плодовитости. Опавшая листва клена мешает росту других растений, а его семена, оставаясь на деревьях зимой, распространяются по снегу. Всхожесть семян весной близка к 100%. Корни клена также препятствуют развитию других растений, включая культурные.
Ясенелистный клен впервые появился в России в XVIII веке, когда начались эксперименты по его выращиванию в ботанических садах. Однако со временем он стал угрожать редким видам, особенно в лиственных лесах дуба и осины.
Как избавиться от ясенелистного клена на участкеИзбавиться от ясенелистного клена проще всего на ранних стадиях. Если вы заметили маленький сеянец, просто выдерните его. Для более крупных растений лучше выкопать их с комом земли.
Если ваш участок зарос этим растением, придется прибегнуть к арборицидным препаратам. Эти средства представляют собой гербициды, но предназначены для борьбы с кустарниками и деревьями. Обязательно следуйте инструкциям и используйте средства индивидуальной защиты, так как концентрация активных веществ в арборицидах высокая.
Когда нужно удалить взрослое дерево клена американского, лучше обратиться к специалистам. Спил требует оформления по закону. Самовольная вырубка запрещена, даже если растение инвазивное и растет на вашем участке. За это можно получить штраф.
Борщевик Сосновского: скрытая опасностьДругим опасным растением является борщевик Сосновского. Это растение было впервые описано в 1944 году и быстро распространилось по стране. Его внедрили в культуру как кормовую, но вскоре борщевик стал агрессивным сорняком. Высота растения до пяти метров, а его стебель может достигать 10 сантиметров в диаметре. На одном стволе созревает до 40 000 семян, которые разносит ветер.
Сок борщевика содержит фуранокумарины, вызывающие тяжелые химические ожоги при контакте с кожей. Эти вещества делают её чувствительной к ультрафиолету, что может привести к серьезным повреждениям.
Как бороться с борщевикомПрофилактика остается самым экономически выгодным способом борьбы с борщевиком. Регулярный мониторинг территорий и своевременное уничтожение единичных растений обходятся значительно дешевле, чем масштабные очистные операции. Борьба с борщевиком требует упорства и регулярности. Одного скашивания недостаточно — растение быстро отрастает. Рекомендуется делать это четыре-пять раз за сезон, до начала цветения.
Если есть такая возможность, выкапывайте корень на глубину 10–15 сантиметров. Эффективным методом также является укрытие участка плотной пленкой — без света борщевик погибает. Гербициды можно использовать, но делать это нужно осторожно и строго по инструкции.
Лучше всего работать с борщевиком после захода солнца или в пасмурную погоду. Обязательно надевайте закрытую одежду: длинные рукава, штанины и перчатки. После завершения работы тщательно мойте открытые участки кожи с мылом, даже если кажется, что вы не контактировали с растением. Одежду следует отправить в стирку.
Борщевик и американский клен на участке: штрафы и изъятие за несоблюдение законаСогласно статье 42 Земельного кодекса РФ, собственник земельного участка обязан использовать землю в соответствии с ее целевым назначением и предотвращать ухудшение ее состояния, включая зарастание сорняками и инвазивными растениями. Контроль за выполнением этих требований осуществляется муниципальными органами земельного контроля, а для земель сельскохозяйственного назначения также — территориальными управлениями Россельхознадзора.
Владельцы участков обязаны уничтожать борщевик и другие инвазивные растения. За невыполнение этих требований физическим лицам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Должностным лицам придется заплатить от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим — от 400 до 700 тысяч рублей. В крайних случаях суд может изъять участок у владельца за несоблюдение правил. Это возможно только по решению суда и после неоднократных предписаний о необходимости устранения нарушений. Поэтому собственникам рекомендуется регулярно осматривать свои участки и своевременно удалять нежелательную растительность.
Новый закон о борьбе с инвазивными растениями направлен на защиту уникальных экосистем России и сохранение биоразнообразия. Каждый владелец земельного участка может внести свой вклад в эту важную задачу, следя за состоянием своего участка и принимая меры по уничтожению вредных растений. Сохранение природы — это общая ответственность, и своевременные действия помогут защитить окружающую среду для будущих поколений.