СК начал проверку по статье «халатность» после отключения отопления в Кузбассе

05 марта 2026, 11:33

Фото: iStock/almaphoto

Следственный комитет Кузбасса организовал проверку после коммунальной аварии в Междуреченске, в результате которой жители остались без теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Ранее «Сiбдепо» сообщало, что утром 5 марта в Междуреченске произошла авария на котельной, из-за чего без отопления остались 13 многоквартирных домов, а также детский сад. По словам главы города Павла Камбалина, ремонт ориентировочно продлится до 15:00.





«Утечка произошла на общем обратном трубопроводе, что привело к аварийной остановке подачи отопления. Без тепла остались более 1000 человек, включая воспитанников детсадов. Проверка проводится по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности», — приводит VSE42.RU сообщение регионального СК.