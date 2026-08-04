Психиатр предупредила: эмоциональная пустота может указывать на истощение психики
Ощущение, при котором радостные события не вызывают отклика, а жизнь кажется однообразной, может говорить об эмоциональном онемении. Такое состояние нередко возникает из-за длительного напряжения, тревоги, депрессии, выгорания или пережитой травмы.
Психиатр-нарколог Мария Касперович в беседе с «Газетой.Ru» пояснила, что чувства не исчезают полностью. При перегрузке психика словно приглушает эмоциональные реакции, поэтому человек перестает ощущать интерес, удовольствие, близость и даже грусть.
Врач отметила, что попытки вернуть яркие переживания с помощью алкоголя, азартных игр, покупок или экстрима способны усугубить проблему. Краткий всплеск сменяется еще более сильной внутренней пустотой, а спиртное постепенно превращается в привычный способ регулировать настроение.
Если безразличие сохраняется месяцами и мешает жить, стоит обратиться к специалисту. По словам Касперович, эмоциональное онемение не отражает характер человека и поддается коррекции после поиска его причин.
Поддерживать психическое состояние помогает стабильный сон. Желательно ложиться и вставать примерно в одно и то же время, спать 7–9 часов и не использовать телефон или ноутбук хотя бы за час до отдыха. Недостаток сна усиливает тревожность, раздражительность и ощущение усталости, поэтому важно сделать вечер спокойным: приглушить свет, проветрить комнату, отказаться от кофеина во второй половине дня.
Рацион также влияет на эмоциональный фон и уровень энергии. Регулярное питание с достаточным количеством белка, овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и полезных жиров помогает избежать резких перепадов настроения, связанных с голодом и скачками сахара в крови. Стоит пить достаточно воды, ограничивать алкоголь и избыток сладкого, а при выраженной слабости или апатии обсудить с врачом возможные дефициты железа, витамина D, B12 и другие состояния.
Полезны умеренная физическая активность, прогулки на свежем воздухе и общение с близкими. Даже 20–30 минут ходьбы в день могут снизить уровень напряжения и улучшить сон. Важно не требовать от себя мгновенных изменений: небольшие регулярные действия обычно эффективнее жестких ограничений. Если подавленность, тревога или эмоциональная пустота не проходят долго и мешают повседневной жизни, лучше обратиться к психологу, психотерапевту или врачу.
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