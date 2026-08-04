Психиатр предупредила: эмоциональная пустота может указывать на истощение психики

04 августа 2026, 08:33

Психиатр Касперович: когда жизнь кажется «плоской» — это симптом, а не характер

Фото: iStock/lithiumcloud

Ощущение, при котором радостные события не вызывают отклика, а жизнь кажется однообразной, может говорить об эмоциональном онемении. Такое состояние нередко возникает из-за длительного напряжения, тревоги, депрессии, выгорания или пережитой травмы.