Психиатр ответил, о чем могут говорить черно-белые сны

15 августа 2026, 20:01

Психиатр Шестаков: черно-белый сон может быть вариантом нормы

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Врач-психиатр Антон Шестаков разъяснил, что черно-белые сновидения не являются патологией или поводом для беспокойства, а представляют собой один из вариантов нормы. Об этом стало известно 15 августа.