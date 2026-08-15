Психиатр ответил, о чем могут говорить черно-белые сны
Врач-психиатр Антон Шестаков разъяснил, что черно-белые сновидения не являются патологией или поводом для беспокойства, а представляют собой один из вариантов нормы. Об этом стало известно 15 августа.
По словам специалиста, цветовая гамма снов — явление нестабильное, пишет «Газета.Ru». Мозг ночью не воспроизводит видео в привычном понимании, а конструирует образы на основе воспоминаний и эмоций, где оттенок зачастую играет второстепенную роль. Именно поэтому многие люди после пробуждения не могут с уверенностью определить, был ли их сон цветным, что абсолютно естественно.
Эксперт подчеркнул, что палитра сновидений напрямую зависит от зрительного опыта человека: поколение, выросшее на черно-белых экранах, чаще видит монохромные сны, тогда как те, кто с детства окружен цветным контентом, почти всегда видят яркие сновидения. Таким образом, отсутствие цвета отражает лишь накопленный визуальный багаж, а не указывает на сбои в работе организма.
Однако врач обратил внимание на ситуации, требующие настороженности. Если сновидения не только теряют краски, но и становятся серыми, тусклыми на фоне общего снижения жизненного тонуса — когда исчезает радость, интерес к прежним увлечениям и мир кажется плоским, — это может сигнализировать о подавленном эмоциональном состоянии.
Тревожными маркерами, по мнению Шестакова, служат: отсутствие ощущения отдыха после сна, регулярные тяжелые сновидения, утренняя разбитость и затяжная дневная подавленность, длящаяся неделями. При сочетании «обесцвеченных» снов с любым из перечисленных симптомов специалист рекомендует обратиться к психотерапевту, психиатру или сомнологу. В указанном случае проблема кроется не в цвете снов, а в общем состоянии психического здоровья, требующем поддержки.
В заключение психиатр успокоил тех, кто просто заинтересовался природой своих монохромных сновидений. При отсутствии сопутствующих негативных симптомов это является лишь одной из многих особенностей работы мозга и не несет диагностической ценности.
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