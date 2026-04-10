«У зарубежных коллег такого нет»: Ученый раскрыл, как Россия меняет космическую стратегию
Ученый Эйсмонт: никто не делал подробной карты Вселенной, кроме России
Российская космонавтика официально перешла от этапа исследования околоземного пространства к его полноценному освоению. Что стоит за этой сменой парадигмы — рутинная работа спутников или поиск внеземных форм жизни?
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Радио 1» заявил, что революции не произошло — переход был плавным, но он кардинально меняет философию работы.
«Основное внимание — к получаемым данным и к стандартным операциям управления. Если раньше приоритетом была проверка техники, то теперь — стабильное получение запланированных результатов. Сейчас запущена группировка, которая в непрерывном режиме наблюдает за ионосферой, чтобы найти способы справляться с неприятностями в радиосвязи и навигации», — подчеркнул он.
Эксперт обратил внимание, что явления в ионосфере напрямую связаны с солнечной активностью и даже с погодой в нижних слоях атмосферы. Более того, человечество стоит на пороге глобального геофизического события.
«Мы находимся в той фазе, когда направление Северного и Южного магнитных полюсов может поменяться. Сейчас этот процесс наступил. Время есть — прогнозируют тысячу лет, но это не очень много. Именно для анализа этих рисков и нужны новые спутниковые системы, чтобы развеять "аллармистские прогнозы" и понять, к чему готовиться», — предупредил ученый.Говоря о пилотируемой космонавтике, Эйсмонт выступил за «мягкую» замену Международной космической станции на Российскую орбитальную станцию (РОС) и позитивно оценил отказ от идеи полярной орбиты для РОС и возврат к наклонению МКС, что позволит сделать переход «плавным и эффективным».
«Никто до сих пор не делал наиболее подробной карты Вселенной в рентгеновском диапазоне. У нас это есть, и у зарубежных коллег такого скоро не будет. Наши приборы работают больше чем на половине марсианских аппаратов США. Они используют методы ядерной планетологии — никто больше такие не делает», — резюмировал собеседник.