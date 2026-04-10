«У зарубежных коллег такого нет»: Ученый раскрыл, как Россия меняет космическую стратегию

10 апреля 2026, 12:46

Ученый Эйсмонт: никто не делал подробной карты Вселенной, кроме России

Российская космонавтика официально перешла от этапа исследования околоземного пространства к его полноценному освоению. Что стоит за этой сменой парадигмы — рутинная работа спутников или поиск внеземных форм жизни?





Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Радио 1» заявил, что революции не произошло — переход был плавным, но он кардинально меняет философию работы.





«Основное внимание — к получаемым данным и к стандартным операциям управления. Если раньше приоритетом была проверка техники, то теперь — стабильное получение запланированных результатов. Сейчас запущена группировка, которая в непрерывном режиме наблюдает за ионосферой, чтобы найти способы справляться с неприятностями в радиосвязи и навигации», — подчеркнул он.

«Мы находимся в той фазе, когда направление Северного и Южного магнитных полюсов может поменяться. Сейчас этот процесс наступил. Время есть — прогнозируют тысячу лет, но это не очень много. Именно для анализа этих рисков и нужны новые спутниковые системы, чтобы развеять "аллармистские прогнозы" и понять, к чему готовиться», — предупредил ученый.

«Никто до сих пор не делал наиболее подробной карты Вселенной в рентгеновском диапазоне. У нас это есть, и у зарубежных коллег такого скоро не будет. Наши приборы работают больше чем на половине марсианских аппаратов США. Они используют методы ядерной планетологии — никто больше такие не делает», — резюмировал собеседник.