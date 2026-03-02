«Убийственная зараза и родственник чумы»: Иммунолог рассказал о вспышке новой инфекции
В Свердловской области введён карантин из-за случая опасной инфекции у коров. На одной из агрофирм диагностировали пастереллёз. В связи с этим из региона запрещён вывоз сырого цельного молока. Болезнь представляет угрозу не только для поголовья, но и для человека.
Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» охарактеризовал пастереллёз как тяжёлую инфекцию, представляющую серьёзную угрозу для животных.
«Очень нехорошая зараза. Я думаю, что все ветеринары вздрагивают, потому что это для них это очень убийственная вещь, с которой очень тяжело бороться. Инфекция с высокой температурой у диких и у домашних животных часто приводит к смертельным исходам», — подчеркнул иммунолог.
Эксперт также отметил примечательный исторический факт: микроорганизмы этого рода являются близкими родственниками возбудителя чумы. Отвечая на вопрос об опасности для людей, специалист уточнил, что заражение происходит редко, но при определённых обстоятельствах (например, при укусах или царапинах от животных) оно возможно и чревато тяжёлыми последствиями.
«Передаётся часто при укусах кошек и собак. Царапины кожные могут переходить в сепсис, пневмонию, тяжёлое заражение крови. Но всё-таки это у людей бывает очень редко, к счастью. Но при подозрении на контакт с источником инфекции немедленно обращаться за медицинской помощью. Лечится серьёзными антибиотиками», — объяснил доктор.