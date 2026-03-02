«Убийственная зараза и родственник чумы»: Иммунолог рассказал о вспышке новой инфекции

02 марта 2026, 16:22

Иммунолог Жемчугов: пастереллёз может передаться от животных через царапины

Фото: iStock/Artur Plawgo

В Свердловской области введён карантин из-за случая опасной инфекции у коров. На одной из агрофирм диагностировали пастереллёз. В связи с этим из региона запрещён вывоз сырого цельного молока. Болезнь представляет угрозу не только для поголовья, но и для человека.





Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» охарактеризовал пастереллёз как тяжёлую инфекцию, представляющую серьёзную угрозу для животных.





«Очень нехорошая зараза. Я думаю, что все ветеринары вздрагивают, потому что это для них это очень убийственная вещь, с которой очень тяжело бороться. Инфекция с высокой температурой у диких и у домашних животных часто приводит к смертельным исходам», — подчеркнул иммунолог.

«Передаётся часто при укусах кошек и собак. Царапины кожные могут переходить в сепсис, пневмонию, тяжёлое заражение крови. Но всё-таки это у людей бывает очень редко, к счастью. Но при подозрении на контакт с источником инфекции немедленно обращаться за медицинской помощью. Лечится серьёзными антибиотиками», — объяснил доктор.