Врач Козырев рассказал, как аллергикам подготовиться к сезону цветения

01 марта 2026, 06:19

Фото: iStock/dragana991

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Сергей Козырев в беседе с ТАСС рассказал, как подготовиться к сезону аллергии и снизить выраженность ее симптомов.