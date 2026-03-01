Врач Козырев рассказал, как аллергикам подготовиться к сезону цветения
Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Сергей Козырев в беседе с ТАСС рассказал, как подготовиться к сезону аллергии и снизить выраженность ее симптомов.
По словам эксперта, самый эффективный метод борьбы с недугом — предотвратить поступление аллергенов в помещение. Для этого важно позаботиться о защите квартиры заблаговременно, примерно за месяц до начала сезона пыления. В первую очередь стоит провести генеральную уборку, уделив особое внимание труднодоступным местам и текстильным изделиям: именно там активнее всего накапливается пыль. При этом лучше воспользоваться пылесосом с HEPA‑фильтром, так как он не допускает обратного выброса мелких частиц пыли в воздух.
Не менее важно поддерживать оптимальную влажность воздуха на уровне 40–60% с помощью специального аппарата. Благодаря этому мелкие частицы будут оседать на поверхностях и меньше циркулировать в помещении. Кроме того, в сезон пыления рекомендуется ограничить проветривание, особенно по утрам, когда концентрация пыльцы в воздухе достигает максимума. Открывать окна допустимо лишь после дождя — в это время пыль и пыльца уже оседают на земле.
Примерно за две недели до начала сезона цветения Козырев советует задуматься о лекарственной терапии: по согласованию с врачом можно начать прием антигистаминных препаратов, чтобы снизить выраженность будущих симптомов. Отдельно эксперт отмечает высокую эффективность аллерген‑специфической иммунотерапии (АСИТ), которая назначается врачом и помогает существенно облегчить течение аллергии.
Читайте также: