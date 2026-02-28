Несколько россиян погибли во Вьетнаме от различных инфекций
Генконсул Садыков: Несколько россиян погибли на острове Фукуок из-за ряда инфекций
Генеральный консул в Хошимине Тимур Садыков подтвердил информацию о гибели нескольких россиян на острове Фукуок во Вьетнаме от различных инфекций. Его слова приводит РИА Новости.
Дипломат отметил, что в генконсульство регулярно поступают сведения о российских туристах, которые обращаются к врачам с пищевыми отравлениями и более серьёзными заболеваниями.
Появилась информация о пострадавших при взрыве в многоэтажке на юго-западе Москвы
«Отмечен ряд летальных исходов, включая случай амебного менингоэнцефалита на острове Фукуок в декабре 2025 года», — объяснил Садыков.Согласно материалу, недавно зафиксировали массовые отравления россиян после купания во Вьетнаме. Плохое самочувствие сопровождалось рвотой, слабостью и жаром. На фоне этих сообщений Роспотребнадзор запросил данные о происходящем у минздрава страны и АТОР.
9 февраля «Радио 1» передавало, что во Вьетнаме участились случаи контакта туристов с ядовитыми жуками-томкатами. Россияне стали жаловаться на сильные ожоги и волдыри, которые стали появляться на коже. Одной из пострадавших оказалась жительница Перми, которая отдыхала с семьей на острове Фукуок.