Несколько россиян погибли во Вьетнаме от различных инфекций

28 февраля 2026, 00:58

Генконсул Садыков: Несколько россиян погибли на острове Фукуок из-за ряда инфекций

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Генеральный консул в Хошимине Тимур Садыков подтвердил информацию о гибели нескольких россиян на острове Фукуок во Вьетнаме от различных инфекций. Его слова приводит РИА Новости.





Дипломат отметил, что в генконсульство регулярно поступают сведения о российских туристах, которые обращаются к врачам с пищевыми отравлениями и более серьёзными заболеваниями.





«Отмечен ряд летальных исходов, включая случай амебного менингоэнцефалита на острове Фукуок в декабре 2025 года», — объяснил Садыков.