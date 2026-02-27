В Московской области увеличат выпуск противовирусного препарата интерферона
В городском округе Лобня появится новый производственно-складской комплекс российской фармацевтической компании «ФЕРОН». Речь идёт о расширении производства, строительство уже началось, сообщили в пресс-службе Главного управления Госстройнадзора Московской области.
В здании площадью более 600 квадратных метров наладят выпуск активной фармацевтической субстанции «Интерферон».
«Это белковая молекула, формирующая противовирусный иммунитет. Интерферон вырабатывается в ответ на действие вирусов, бактерий, опухолевых клеток и продуктов их метаболизма. Препараты на его основе применяют при лечении таких заболеваний, как ОРВИ, грипп, вирусные гепатиты, герпес-вирусная инфекция, онкологические заболевания и рассеянный склероз», – пояснили в пресс-службе.Сейчас на площадке идут работы начального периода. Завершить строительство комплекса фармкомпании рассчитывают к лету 2027 года.