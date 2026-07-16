«Я очень люблю чипсы»: Дарья Мельникова призналась, что не сидит на диетах
Актриса Дарья Мельникова рассказала, как сохраняет форму без жёстких ограничений
Дарья Мельникова поделилась своим взглядом на питание и призналась, что не считает строгие диеты правильным способом поддерживать форму. Актриса рассказала о своём подходе на съёмках нового сезона сериала «Папины дочки». Об этом сообщает Super.
По словам Мельниковой, она не отказывает себе в любимых продуктах и считает, что главное — найти комфортный баланс между удовольствием от еды и заботой о здоровье.
«Я очень люблю чипсы. Честно говоря, я ем вообще всё. Но если я чувствую, что что-то пошло куда-то не в ту сторону, я просто немножечко побольше позанимаюсь спортом. В целом я против диет, если это не по медицинским показаниям. Я за то, чтобы найти свой средний вес и в нём жить счастливо», — рассказала актриса.Дарья отметила, что не считает размер одежды главным показателем красоты и уверена: важнее всего — самочувствие и внутренний комфорт.
Актриса также вспомнила период после рождения детей, когда пыталась соблюдать специальную диету для кормящих мам. По её словам, такие ограничения оказались слишком жёсткими и стали настоящим испытанием.
В итоге Мельникова выбрала более спокойный подход: она позволяет себе любимую еду, но старается соблюдать баланс и поддерживать активный образ жизни.