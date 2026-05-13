«Убивают нас»: Невролог рассказал, как офисному работнику спасти сердце

13 мая 2026, 19:53

Невролог Хорошев: во время рабочего дня нужно делать гимнастику

Работа в редакции, больнице или любом офисе практически гарантирует гиподинамию. Но так ли все безнадежно? И можно ли при самом плотном графике защитить сердце?





Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» заявил, что главные методы, помогающие защитить сердце: движение, сбалансированная еда и водно-питьевой режим.





«Главное оружие защиты — ходьба. Именно она, а не бег, признана самым безопасным и эффективным видом движения. Нужно каждый день как минимум полчаса ходить. Неважно, на улице сугробы до колена или прекрасная погода», — сказал он.

«Особое возмущение у меня вызывают электросамокаты. Эти устройства омерзительные, они очень здорово нас убивают. Я бы их запретил, поскольку они являются большим источником смерти и нездоровья. Нужно хотя бы часть маршрута на работу и с работы проходить пешком. И обязательно набирать 10–15 тысяч шагов в день», — отметил невролог.