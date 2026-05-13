«Убивают нас»: Невролог рассказал, как офисному работнику спасти сердце
Невролог Хорошев: во время рабочего дня нужно делать гимнастику
Работа в редакции, больнице или любом офисе практически гарантирует гиподинамию. Но так ли все безнадежно? И можно ли при самом плотном графике защитить сердце?
Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» заявил, что главные методы, помогающие защитить сердце: движение, сбалансированная еда и водно-питьевой режим.
«Главное оружие защиты — ходьба. Именно она, а не бег, признана самым безопасным и эффективным видом движения. Нужно каждый день как минимум полчаса ходить. Неважно, на улице сугробы до колена или прекрасная погода», — сказал он.По словам эксперта, бег без инструктора и специальной обуви может навредить: легко повредить коленные, тазобедренные суставы и позвоночник. А ходьба доступна всем и в любом возрасте.
«Особое возмущение у меня вызывают электросамокаты. Эти устройства омерзительные, они очень здорово нас убивают. Я бы их запретил, поскольку они являются большим источником смерти и нездоровья. Нужно хотя бы часть маршрута на работу и с работы проходить пешком. И обязательно набирать 10–15 тысяч шагов в день», — отметил невролог.
Кроме того, Хорошев посоветовал отказаться от лифта. Подъем и спуск по лестнице 2–3 раза в день — это естественная и гармоничная нагрузка, которую часто недооценивают.