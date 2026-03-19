«Период адаптации»: невролог назвала причины плохого самочувствия весной
Невролог Демьяновская: перепады температуры весной вызывают плохое самочувствие
С приходом весны люди часто могут испытывать чувства усталости и разбитости, поскольку организм не успевает адаптироваться к новым климатическим условиям. Об этом предупредила невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
По ее словам, в весенний период меняется гормональный фон. Так, с наступлением тепла общий «энергетический уровень» падает, что влияет на психоэмоциональное состояние.
«Человек может чувствовать себя уставшим и разбитым, пока не пройдёт период адаптации», — отметила Демьяновская в разговоре с RT.
Эксперт добавила, что плохое самочувствие могут провоцировать резкие перепады атмосферного давления и температуры, а также геомагнитные бури, поскольку вегетативная система не успевает адаптироваться.