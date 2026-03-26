Невролог перечислила неочевидные причины боли в шее

26 марта 2026, 19:28

Невролог Воробьева: переохлаждение и стресс могут привести к болям в шее

Стресс и холодный весенний ветер могут привести к болям в шее. Об этом предупредила врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева.





По словам врача, мышечные боли в шейном отделе часто связаны с переохлаждением. Особенно это актуально ранней весной, когда люди хотят поскорее скинуть с себя зимнюю одежду.





«Холод спазмирует мышцы шеи, а в них нередко бывают латентные триггерные точки, которые обычно никак себя не проявляют, но в данном случае становятся активными. В итоге появляется боль, которая может переходить и на затылочную область, и на виски», — пояснила Воробьева Москве 24.