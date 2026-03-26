Невролог перечислила неочевидные причины боли в шее
Стресс и холодный весенний ветер могут привести к болям в шее. Об этом предупредила врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева.
По словам врача, мышечные боли в шейном отделе часто связаны с переохлаждением. Особенно это актуально ранней весной, когда люди хотят поскорее скинуть с себя зимнюю одежду.
«Холод спазмирует мышцы шеи, а в них нередко бывают латентные триггерные точки, которые обычно никак себя не проявляют, но в данном случае становятся активными. В итоге появляется боль, которая может переходить и на затылочную область, и на виски», — пояснила Воробьева Москве 24.
Боль в шее вызывают и стрессовые ситуации, поскольку организм может отреагировать на тревожное состояние спазмированием мышц. К болезненным ощущениям также приводит и длительное пребывание в статичной позе, например, за компьютером или за рулем.
Справиться с болью в шее помогут нестероидные противовоспалительные средства, согревающие мази или перцовые пластыри. Однако, если облегчение не наступает в течение двух-трех дней, то стоит обратиться к врачу, чтобы разобраться в проблеме, заключила Воробьева.