Невролог назвала скрытые симптомы эпилепсии

26 марта 2026, 19:15

Невролог Бутенко: взгляд в одну точку может указывать на эпилепсию

Эпилепсия — это заболевание головного мозга, при котором происходят регулярные приступы из-за избыточной электрической активности нейронов. Об этом рассказала детский невролог медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко.





Она пояснила, что приступы эпилепсии могут происходить в разных зонах мозга, что влияет на движение, речь, память и другие функции. При этом симптомы эпилепсии могут сильно различаться.





«У одних приступ может выглядеть как судороги с потерей сознания, у других просто как внезапное замирание, то есть отключение сознания, то есть какой-то странный взгляд в одну точку или какие-то автоматические движения, подергивания только руки или только половины лица или какие-то необычные ощущения у пациента», — рассказала Бутенко «Известиям».

«Важно засечь время, когда начался приступ, зафиксировать, сколько он длился. Когда судороги закончатся, нужно аккуратно повернуть человека набок — это поможет отойти слюне или рвотным массам, чтобы они не попали в дыхательные пути», — посоветовала врач.