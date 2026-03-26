Невролог назвала скрытые симптомы эпилепсии
Невролог Бутенко: взгляд в одну точку может указывать на эпилепсию
Эпилепсия — это заболевание головного мозга, при котором происходят регулярные приступы из-за избыточной электрической активности нейронов. Об этом рассказала детский невролог медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко.
Она пояснила, что приступы эпилепсии могут происходить в разных зонах мозга, что влияет на движение, речь, память и другие функции. При этом симптомы эпилепсии могут сильно различаться.
«У одних приступ может выглядеть как судороги с потерей сознания, у других просто как внезапное замирание, то есть отключение сознания, то есть какой-то странный взгляд в одну точку или какие-то автоматические движения, подергивания только руки или только половины лица или какие-то необычные ощущения у пациента», — рассказала Бутенко «Известиям».
Врач уточнила, что эпилепсия — это не приговор. В большинстве случаев при правильном лечении приступы можно полностью контролировать и даже сократить их частоту. Самое важное — вовремя обратиться к врачу и пройти обследование, подчеркнула Бутенко.
При этом невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с RT рассказала, что в случае приступа у человека окружающим важно сохранять спокойствие и аккуратно положить его на пол головой на сумку или одежду и постараться защитить от травм, убрав острые и твердые предметы.
«Важно засечь время, когда начался приступ, зафиксировать, сколько он длился. Когда судороги закончатся, нужно аккуратно повернуть человека набок — это поможет отойти слюне или рвотным массам, чтобы они не попали в дыхательные пути», — посоветовала врач.
Она также категорически запретила разжимать челюсти и засовывать что-то в рот. А также удерживать человека насильно, пытаясь остановить судороги.