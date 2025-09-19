Ученый объяснил, как защитить молодёжь от разрушения традиционных ценностей

19 сентября 2025, 12:01

Профессор РГГУ Сапрыка: более 50% молодёжи готовы укреплять традиционные ценности

Учёные Российского государственного гуманитарного университета разработали инновационную методику социальной иммунизации для защиты молодёжи от психологического воздействия в условиях гибридной войны.





Профессор кафедры политической социологии и социальных технологий РГГУ Виктор Сапрыка в беседе с «Радио 1» рассказал о том, как работает «прививка» от деструктивного контента, какую роль в ней играет образ будущего и почему именно приграничные регионы стали ключевой площадкой для исследования.



В основе методики, разработанной учеными, лежит масштабная социологическая диагностика, проведённая среди 1200 молодых людей из приграничных регионов. Речь идет в том числе о ДНР, ЛНР и Курской области. Именно эти территории, как отметил профессор, находятся на передовой гибридной войны и постоянно сталкиваются с фейками и информационным давлением.





«Около 50% опрошенной молодёжи осознаёт, что на граждан России оказывается идеологическое и психологическое воздействие. Более половины готовы защищать и укреплять традиционные ценности, которые они ассоциируют с крепкой семьёй, патриотизмом и исторической памятью. Задача нашей методики — дать им конкретные инструменты для этого противостояния», — пояснил Сапрыка.