Историк назвал значимость памятников прошлого для современной России

10 сентября 2025, 15:10

Историк Засорин: нельзя превращать дань прошлому в политическую трибуну

оригинал Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Памятник первому учителю и наставнику Петра I Никите Моисеевичу Зотову, а также сквер на территории усадьбы Чернышевых-Зотовых открыли в подмосковном городе Лыткарине.





О сохранении исторического наследия и важности бережного отношения к исторической памяти в беседе с «Радио 1» рассказал кандидат исторических наук, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МБКУ Московского Педагогического Государственного Института Сергеем Засорин.





«По последним данным, Зотов — человек из народа, который народную мудрость в повседневном общении внушал Петру, объяснял какие-то вещи важные. Правильно, что памятник был открыт, правильно, что эта фигура сегодня вызывает такой повышенный интерес современных историков — это наше прошлое», — сообщил он.

«Ходят разные идеологические споры насчет сохранения памяти о советской эпохи, но мне кажется, что не надо превращать дань прошлому в постоянную политическую трибуну. Сегодня, слава богу, заброшенные когда-то мемориалы времен Великой Отечественной войны находят должный уход и в Московской области, и по всей территории Российской Федерации», — объяснил Засорин.

«Это еще пока хранится, восстанавливается, поддерживается на нашей территории в самых разных ее частях. Это не просто наше прошлое, это наше будущее», — заявил Засорин.