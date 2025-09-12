Путин раскрыл главные ценности человечества по его мнению

12 сентября 2025, 23:52

Путин на форуме в Санкт-Петербурге назвал любовь и дружбу главными ценностями

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе XI Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур заявил о непреходящей значимости фундаментальных человеческих ценностей. Глава российского государства подчеркнул, что любовь и дружба останутся основой мироустройства даже в будущем.





Выступая перед участниками форума, президент акцентировал внимание на важности сохранения духовных ориентиров. Об этом сообщает РИА Новости.





«Мы верим, что мир будущего — это мир... людей, которые всё так же ценят любовь и дружбу», — заявил Владимир Путин.