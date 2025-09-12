Путин раскрыл главные ценности человечества по его мнению
Путин на форуме в Санкт-Петербурге назвал любовь и дружбу главными ценностями
Президент России Владимир Путин в ходе XI Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур заявил о непреходящей значимости фундаментальных человеческих ценностей. Глава российского государства подчеркнул, что любовь и дружба останутся основой мироустройства даже в будущем.
Выступая перед участниками форума, президент акцентировал внимание на важности сохранения духовных ориентиров. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы верим, что мир будущего — это мир... людей, которые всё так же ценят любовь и дружбу», — заявил Владимир Путин.Российский лидер также обратился к теме культурного многообразия, повторив свой призыв противостоять попыткам отмены национальных культур. Он побудил международное сообщество совместно бороться с предрассудками и дискриминацией.
Форум объединённых культур традиционно собирает в Северной столице представителей разных стран для диалога о путях сохранения культурного наследия в современном мире.