«Ударит по кошельку»: Эксперт рассказал о битве за цены и будущее онлайн-рынка

10 февраля 2026, 11:27

Эксперт Койтов: цены на маркетплейсах могут ударить по кошельку

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Производители и крупные торговые сети требуют от правительства обуздать маркетплейсы, приравняв продажу еды через интернет к обычной рознице и запретив платформам субсидировать скидки. В ответ ассоциации цифровых гигантов грозят ростом цен и сокращением ассортимента. Кто прав в этом споре и что ждет потребителя?





Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов в беседе с «Радио 1» предложил разделить инициативу на две части: первая — о приравнивании — вызывает вопросы, потому что все продавцы и так подчиняются единому законодательству, а закон о торговле касается в первую очередь сетей.





«Когда говорят, что маркетплейсы стоит приравнять, это звучит сложно. Это должно быть стратегически конкретно: чётко разграничить роль маркетплейса и продавца. Ключевой проблемой является двойственная природа современных площадок, которые выступают одновременно как посредник и как продавец, конкурируя со своими же клиентами. Кроме того, маркетплейсы активно влияют на цены», — отметил он.

«Есть манипулятивные практики, которые создают эффект низких цен на отдельные товары. Сама инициатива, призванная защитить рынок, может его уничтожить, превратив маркетплейсы в виртуальные сети. Если мы сейчас заставим маркетплейсы выкупать, например, продукты питания у своих поставщиков, то превратим их в виртуальные сети. И все проблемы повторятся», — сказал эксперт.