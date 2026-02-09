Стало известно, почему ваш смартфон может стать причиной пожара

09 февраля 2026, 09:49

ZDNet: Некачественные смартфоны могут стать причиной пожара или взрыва

Фото: iStock/Andrey Sayfutdinov

Журналисты ZDNet предупреждают о рисках, связанных с аккумуляторами смартфонов и других гаджетов. Эти устройства могут вызвать около 1500 пожаров и 5000 случаев возгорания каждый год. Специалисты считают, что именно аккумуляторы представляют наибольшую опасность.