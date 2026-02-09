Стало известно, почему ваш смартфон может стать причиной пожара
Журналисты ZDNet предупреждают о рисках, связанных с аккумуляторами смартфонов и других гаджетов. Эти устройства могут вызвать около 1500 пожаров и 5000 случаев возгорания каждый год. Специалисты считают, что именно аккумуляторы представляют наибольшую опасность.
Чтобы избежать неприятностей, заряжайте технику только с помощью оригинальных аксессуаров. Помните, на рынок иногда попадают бракованные или поддельные устройства. Чтобы не стать жертвой мошенников, покупайте технику в надежных магазинах, у проверенных производителей или крупных сетевых компаний.
Если ваш смартфон поврежден или начинает перегреваться, немедленно прекратите его использование. Это поможет избежать серьезных последствий. Если все же произошло возгорание, не тушите огонь водой — это усугубит ситуацию. Лучше покиньте помещение и постарайтесь не вдыхать дым. Позвоните в экстренные службы для получения помощи.
