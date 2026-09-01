Врач рассказал, сколько яиц в день можно съедать без вреда для здоровья

01 сентября 2026, 12:12

Врач Кузьменко: холестерин, содержащийся в яйцах, не так страшен

Фото: iStock/AlexPro9500

Все мы любим яйца: в разных видах и в разные приемы пищи, но вот остаются вопросы: сколько яиц в день можно употреблять, и не страшен ли содержащийся в них холестерин?





Врач-терапевт, кардиолог, диетолог, медицинский блогер Филипп Кузьменко в беседе с «Радио 1» сообщил, что каждый человек должен иметь цель употребления, чтобы принести пользу конкретно своему организму.





«Если, например, человек ходит в спортзал, ему нужно много белка, то нужно есть много яиц. Однако в них есть и жирная субстанция — желток. Следовательно, я бы посоветовал делать омлет без желтков. Таким образом, он достигнет лучшее сочетание белков и жиров в своем рационе. У него вырастут мышцы, но не вырастут бока», — поделился эксперт.

«Общая рекомендация: 1-2 яйца в день — не больше. Но это вилами по воде. Они достаточно калорийные, поэтому, если съедать больше, можно легко выйти за порог калорийности и набрать лишнюю жировую массу. Но если таких проблем нет, то ешьте на здоровье. Яйца человека не убьют. Запрета на употребления яиц не существует», — объяснил врач.

«Желток в яйцах — это жир. Если вы хотите есть много яиц, то желтки лучше выбрасывать, потому что в течение дня вы жиров сможете добрать из других продуктов», — сказал Филипп Кузьменко.