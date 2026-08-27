Диетолог назвала полезные заменители майонеза для тех, кто не может от него отказаться
Майонез любят многие россияне, однако он является очень калорийным. Существуют более лёгкие альтернативы, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Себко.
Специалист отметила, что полностью отказываться от майонеза не обязательно. Вместо запрета разумнее просто употреблять его реже и, по возможности, постепенно переходить на более полезные аналоги. Один из простых вариантов – натуральный йогурт без сахара. Смешав его с горчицей, лимонным соком, чесноком, зеленью или специями, можно получить соус с меньшей калорийностью.
Также хорошей заменой служит сметана умеренной жирности с теми же добавками – она подходит для овощных салатов, мяса и рыбы. Другая опция – заправка из мягкого творога или творожного сыра, взбитого с йогуртом и зеленью: такая густая смесь заменит майонез в бутербродах и салатах. Для некоторых блюд подойдёт авокадо, в котором содержатся преимущественно ненасыщенные жиры.
В материале «Газеты.Ru» уточняется, что при выборе готовых соусов в магазине надпись «лёгкий» не гарантирует пользу. Следует всегда внимательно проверять состав и пищевую ценность на упаковке.
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