Диетолог назвала полезные заменители майонеза для тех, кто не может от него отказаться

27 августа 2026, 04:59

Диетолог Себко: Альтернативой майонезу могут стать натуральный йогурт или сметана

Фото: iStock/Olga Yastremska

Майонез любят многие россияне, однако он является очень калорийным. Существуют более лёгкие альтернативы, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Себко.