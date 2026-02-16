«Ударит южным циклоном»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на неделю

16 февраля 2026, 13:30

Синоптик Шувалов: в четверг Москву и Подмосковье ударит южный циклон

Фото: iStock/User10095428_393

Наступающая неделя в столичном регионе будет снежной и по-февральски холодной. Однако настоящие испытания для коммунальщиков и автомобилистов начнутся в середине недели, когда на Москву обрушится активный южный циклон.





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что в понедельник столичный регион окажется под влиянием атмосферного фронта, который принесет снегопады. Распределение осадков будет неравномерным: наиболее интенсивно снег будет идти на юге Подмосковья.





«На юге будет достаточно сильный снег. В Коломне, Серпухове, Кашире может выпасть до пяти-десяти сантиметров. В самой Москве, в пределах МКАД — до 5 см, а на севере области может обойтись без снега», — уточнил он.

«Наступают два достаточно холодных дня, и в среду утром по области до -21 градуса. Самым сложным днем недели станет четверг: на Москву выйдет основной удар нового южного циклона. В отличие от предыдущего, этот вихрь заденет регион своей самой активной частью, что приведет к обильным снегопадам», — предупредил метеоролог.