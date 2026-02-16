«Ударит южным циклоном»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на неделю
Наступающая неделя в столичном регионе будет снежной и по-февральски холодной. Однако настоящие испытания для коммунальщиков и автомобилистов начнутся в середине недели, когда на Москву обрушится активный южный циклон.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что в понедельник столичный регион окажется под влиянием атмосферного фронта, который принесет снегопады. Распределение осадков будет неравномерным: наиболее интенсивно снег будет идти на юге Подмосковья.
«На юге будет достаточно сильный снег. В Коломне, Серпухове, Кашире может выпасть до пяти-десяти сантиметров. В самой Москве, в пределах МКАД — до 5 см, а на севере области может обойтись без снега», — уточнил он.
Вслед за этим циклоном в регион придет кратковременное похолодание. Во вторник и среду ожидается понижение температуры, и пик холода придется на середину недели.
«Наступают два достаточно холодных дня, и в среду утром по области до -21 градуса. Самым сложным днем недели станет четверг: на Москву выйдет основной удар нового южного циклона. В отличие от предыдущего, этот вихрь заденет регион своей самой активной частью, что приведет к обильным снегопадам», — предупредил метеоролог.
Синоптик напомнил, что непогода создаст крайне сложную обстановку на дорогах. Водителям и пешеходам стоит быть предельно внимательными из-за метели и возможных заносов. Морозы при этом немного ослабеют, уступив место главной стихии недели — снегу. Что касается дальнейших перспектив, то, по словам Александра Шувалова, после праздничных выходных характер погоды может измениться. Несмотря на обилие снега, зима, вероятно, начнет сдавать позиции к концу месяца.