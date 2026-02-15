Центральную Россию накроют снегопады
Балканские циклоны принесут в Центральную Россию и Черноземье от одной до двух месячных норм снега. Об этом в своем блоге сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам Тишковца, из-за оттепели и дождей снежный покров в Москве и других городах Центральной России значительно уменьшился. Однако с внезапным наступлением морозов процесс таяния остановился. Эксперт прогнозирует, что в ночь на понедельник, 16 февраля, сильный снегопад охватит Брянскую, Орловскую и Курскую области, а в Белгородской и Воронежской областях ожидаются теплые дожди.
К утру осадки будут заметны в центральной части России и Черноземье, причем самые интенсивные выпадут в Липецкой, Тамбовской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Владимирской, Нижегородской областях, а также в республиках Мордовия и Удмуртия. За сутки в некоторых районах может выпасть до 20-30 миллиметров осадков, что составляет более трех четвертей месячной нормы.
Аномальный снегопад, который может достигнуть 75 процентов месячной нормы, затронет юг и восток Подмосковья. В Москве снеговые тучи будут проходить по касательной: утром понедельника начнется снегопад, но к ночи он прекратится.
Читайте также: