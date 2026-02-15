Центральную Россию накроют снегопады

15 февраля 2026, 15:42

Синоптик Тишковец: Центральную Россию накроют балканские циклоны со снегопадом

Фото: iStock/likeajoke

Балканские циклоны принесут в Центральную Россию и Черноземье от одной до двух месячных норм снега. Об этом в своем блоге сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.