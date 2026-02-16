«Ниже климатической нормы»: Москвичам пообещали морозную неделю
Синоптик Ильин: На этой неделе температура в Москве будет на 3–6 °С ниже нормы
Текущая неделя в столичном регионе будет морозной. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, резкое похолодание в Москве и Подмосковье связано с движением циклонов. Вся предстоящая неделя будет морозной.
«Практически всю неделю температурные показатели будут ниже климатической нормы на 3–6 °С и лишь к концу недели приблизятся к нормальным значениям месяца», — отметил Ильин в разговоре с «Вечерней Москвой».
Он добавил, что в конце последнего зимнего месяца ожидается кратковременное повышение температур до 0 °С.
Тем временем в Санкт-Петербурге на текущей неделе ожидаются умеренные снегопады и потепление. Об этом рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Санкт-Петербург в эти выходные попал практически в центр хорошего антициклона. При ясной погоде там и -25 °С было. Но этот антициклон сползает на юг, слегка разбавляется другим воздухом, и там температура пойдёт вверх», — уточнил синоптик.
В ближайшие дни в городе ночью будет порядка -20…-15 °С, а днем — около -12…-10 °С. В четверг и пятницу в Петербурге будет идти снег, а температура будет держаться на уровне -10…-5 °С.