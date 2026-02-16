«Ниже климатической нормы»: Москвичам пообещали морозную неделю

16 февраля 2026, 11:27

Синоптик Ильин: На этой неделе температура в Москве будет на 3–6 °С ниже нормы

Фото: iStock/AlexImages

Текущая неделя в столичном регионе будет морозной. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





По его словам, резкое похолодание в Москве и Подмосковье связано с движением циклонов. Вся предстоящая неделя будет морозной.





«Практически всю неделю температурные показатели будут ниже климатической нормы на 3–6 °С и лишь к концу недели приблизятся к нормальным значениям месяца», — отметил Ильин в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Санкт-Петербург в эти выходные попал практически в центр хорошего антициклона. При ясной погоде там и -25 °С было. Но этот антициклон сползает на юг, слегка разбавляется другим воздухом, и там температура пойдёт вверх», — уточнил синоптик.