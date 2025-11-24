«Улучшать взаимоотношения»: Гороскоп для каждого знака зодиака с 24 по 30 ноября
В карьере полезно наводить порядок в документах и не переключать своё внимание с важных дел. В любви доверительные беседы, желание найти взаимопонимание улучшать взаимоотношения поспособствуют большей близости. В сфере здоровья лучше не экспериментировать с едой. Во время спортивных тренировок временно надо отказаться от подъёма тяжести и установки новых рекордов.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну надо проявить терпение и ответственность. Результат будет ощутимый и долговременный.
Телец сможет разрешить давние споры и найти нужные слова для применения. Он будет красноречив и обаятелен.
Близнецам нужно окружить себя важными, значимыми людьми. Пустого общения лучше избегать.
Раку важно контролировать свои эмоции и быть уверенным в себе. Рассудительность и беспристрастность помогут принять правильное решение.
У Льва отличное время для участия в праздничных мероприятиях. Ему благоприятно посещать красивые места, бывать на выставках, концертах, в театрах.
Деве лучше не менять резко свой имидж. Ей надо придерживаться избранного пути и стабильности во всех сферах.
Весы удачно вложат свой капитал и верно рассчитают свою выгоду. Новые знакомства будут приятными и полезными.
Скорпиону нужно делиться своим хорошим настроением и позитивным взглядом на жизнь с близкими людьми. Он сможет изменить свою судьбу в лучшую сторону.
Стрелец ощутит подъём сил и прилив энергии. К нему будут прислушиваться, его убедительность возрастёт.
Козерог захочет все упорядочить и систематизировать. Размеренная работа и умение не отвлекаться помогут ему в этом.
Водолей приобретёт новые знания и будет ловким в общении. Но ему не следует перенапрягаться.
Рыбы легко откроют тайны. Им важно сохранить секреты и доверие в значимые отношения.
