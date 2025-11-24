24 ноября 2025, 16:15

Фото: iStock/koi88

В карьере полезно наводить порядок в документах и не переключать своё внимание с важных дел. В любви доверительные беседы, желание найти взаимопонимание улучшать взаимоотношения поспособствуют большей близости. В сфере здоровья лучше не экспериментировать с едой. Во время спортивных тренировок временно надо отказаться от подъёма тяжести и установки новых рекордов.