Фонд «РЭЙ» организовал онлайн-акцию помощи животным «Знаки котиака»
Новогоднюю онлайн-акцию по помощи бездомным животным «Знаки котиака» проводит благотворительный фонд «РЭЙ». Принять в ней участие могут все желающие, сообщает пресс-служба фонда.
Героями акции стали 12 кошек и котов из приютов, представляющие разные зодиакальные созвездия.
«На сайте можно познакомиться с подопечными фонда и выбрать, чьё желание исполнить. Например, подарить «псовену» Челси мягкую лежанку или запас лечебного корма «скорпипсу» Крошу», — говорится в сообщении.Участник акции может выбрать «знак котиака» или конкретного питомца и сделать пожертвование на любую сумму. За это он получит доброе пожелание на наступающий год, небольшие подарки от фонда и шанс выиграть призы — один из десяти сертификатов на услуги в Европейском ветеринарном центре в Москве или набор мерча.
Фонд «РЭЙ» поддерживает 30 приютов в Москве и Московской области, а также проводит просветительские мероприятия, посвящённые ответственному отношению к животным и зоопсихологии.