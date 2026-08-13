13 августа 2026, 15:02

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

UGC-креатор снимает короткие видео и фото для брендов, маркетплейсов, приложений и сервисов. Такая профессия позволяет зарабатывать на контенте без популярного блога и большой аудитории. Компании ищут авторов с живой подачей, хорошим чувством кадра и пониманием рекламы. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Кто такой UGC-креатор сегодня Почему UGC в 2026 году — это уже не «снял и отдал» UGC + ИИ Где ИИ реально используется Почему бренды выбирают UGC, а не блогеров Сколько зарабатывают UGC-креаторы Где UGC-креаторы находят работу

Кто такой UGC-креатор сегодня

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Почему UGC в 2026 году — это уже не «снял и отдал»

UGC + ИИ

Где ИИ реально используется

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Почему бренды выбирают UGC, а не блогеров

Сколько зарабатывают UGC-креаторы

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Qwen3.7-Plus

Где UGC-креаторы находят работу