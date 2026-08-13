Эксперт по фэншуй назвала благоприятные места в квартире для лежанки питомца

13 августа 2026, 14:20

Фото: iStock/Fly_dragonfly

Лежанку для питомца лучше всего размещать в восточном секторе дома. Такой совет дала эксперт по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова.





В разговоре с Москвой 24 специалист пояснила, что восток дома связан с элементом Дерева, который способствует росту и поддерживает семью. Рядом с лежанкой также можно поставить здоровое зеленое растение или фотографию семьи для усиления положительной энергетики.





«Если питомец любит находиться на юго-востоке квартиры, это может служить как поддержка финансового благополучия семьи. Чтобы усилить эффект, можно поставить возле лежанки здоровое растение с округлыми листьями, красивую деревянную мебель или аксессуар», — добавила Богданова.