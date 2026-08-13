Россиянам рассказали, во сколько обойдется ремонт в квартире в 2026 году

13 августа 2026, 13:40

В Москве подорожала стоимость ремонта квартиры

Фото: iStock/audioundwerbung

В 2026 году в России продолжают расти цены на ремонт квартир из-за увеличения стоимости строительных работ, а также подорожания строительных материалов.





Аналитики информационно-консалтингового агентства INFOline провели собственное исследование и выяснили, что за первые шесть месяцев текущего года стоимость ремонта в Москве и Санкт-Петербурге увеличилась на 6–7%, пишет РБК Недвижимость.



Так, в Москве цена ремонта одного квадратного метра в студии составляет порядка 12,4 тысячи рублей, в однокомнатной квартире — около 11 тысяч рублей, а в двухкомнатной — до 9,9 тысячи рублей.





«В Санкт-Петербурге ремонт в первом полугодии подорожал в среднем на 7,2%, до 11,5 тысяч рублей», — говорится в материале издания.