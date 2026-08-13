Кузбассовца, совершившего жестокое убийство, оставили в СИЗО

13 августа 2026, 12:02

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Зенковский районный суд Прокопьевска Кемеровской области продлил меру пресечения местному жителю, который убил супружескую пару с помощью ножа и молотка. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.





По данным VSE42.RU, следствие установило, что в феврале 2026 года мужчина пришел в гараж к своему товарищу, где поссорился с ним из-за денежного долга. В какой-то момент он схватил нож и нанес должнику множественные удары в область туловища. Тот скончался на месте.



Чтобы избежать разоблачения, преступник зашел в дом убитого и забил до смерти его супругу молотком, а также несколько раз ударил ножом. Женщина также погибла на месте. Злоумышленника оперативно задержали. В апреле обвиняемого отправили в СИЗО, уточняет «Сiбдепо».





«По итогам рассмотрения ходатайства суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей на один месяц — до 26 сентября 2026 года. Постановление суда на момент публикации в законную силу не вступило», — говорится в материале издания.