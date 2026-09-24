«Уголовно наказуемо»: Россиянам рассказали, как действовать во время пожара в ТЦ
Руководитель «Самоспас» Маликов: при пожаре в ТЦ нужно прижаться к полу
Недавно произошедший пожар в ТСК «Солнечный» в Стерлитамаке призвал в очередной раз вспомнить о правилах безопасности. Известно, что в момент происшествия часть сотрудников выбиралась наружу через окна. Находившиеся рядом люди растягивали на земле покрывала, а к зданию подгоняли «Газели» со стремянками, чтобы помочь находящимся внутри.
Руководитель противопожарного центра «Самоспас», экс-сотрудник МЧС России Илья Маликов в беседе с «Радио 1» заявил, что паника при экстренной ситуации может «затмить» все остальное.
«Все со школьной скамьи знают о том, что нельзя возвращаться за вещами, использовать лифты и так далее, но в моменты паники люди прыгают из окон без развернутого внизу пожарного "куба", надувного прыжкового устройства», — сказал он.
По словам эксперта, продукты горения убивают быстрее огня, поэтому в ТЦ должны быть фильтрующие самоспасатели, если СИЗОД нет, то необходимо плотно закрыть нос и рот любой тканью.
«Ткань лучше смочить водой, но в крайнем случае можно и сухой, а дальше прижмитесь к полу, так как на высоте до 30 см от пола концентрация кислорода выше, а плотность газов ниже», — посоветовал Маликов.
Он добавил, что обеспечение безопасности в торговых центрах жестко регламентировано российским законодательством: здания с массовым пребыванием людей (ТЦ, гостиницы, больницы) обязаны быть оснащены самоспасателями фильтрующего или изолирующего типа и огнестойкими накидками согласно ГОСТ Р 58202-2018.
«Основные проходы в торговых залах должны быть шириной не менее 1,2-2 метров. Заставление путей шкафами, как это произошло в Стерлитамаке, является прямым уголовно наказуемым нарушением. В июне этого года вступил актуализированный стандарт по системам противопожарной защиты, где прописано, что торговые центры обязаны оснащаться автоматическими системами, которые включают речевое оповещение, разделение здания на зоны пожарного оповещения и обязательную световую индикацию направлений движения», — резюмировал собеседник.