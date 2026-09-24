«Уголовно наказуемо»: Россиянам рассказали, как действовать во время пожара в ТЦ

24 сентября 2026, 14:34

Руководитель «Самоспас» Маликов: при пожаре в ТЦ нужно прижаться к полу

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Недавно произошедший пожар в ТСК «Солнечный» в Стерлитамаке призвал в очередной раз вспомнить о правилах безопасности. Известно, что в момент происшествия часть сотрудников выбиралась наружу через окна. Находившиеся рядом люди растягивали на земле покрывала, а к зданию подгоняли «Газели» со стремянками, чтобы помочь находящимся внутри.





Руководитель противопожарного центра «Самоспас», экс-сотрудник МЧС России Илья Маликов в беседе с «Радио 1» заявил, что паника при экстренной ситуации может «затмить» все остальное.





«Все со школьной скамьи знают о том, что нельзя возвращаться за вещами, использовать лифты и так далее, но в моменты паники люди прыгают из окон без развернутого внизу пожарного "куба", надувного прыжкового устройства», — сказал он.

«Ткань лучше смочить водой, но в крайнем случае можно и сухой, а дальше прижмитесь к полу, так как на высоте до 30 см от пола концентрация кислорода выше, а плотность газов ниже», — посоветовал Маликов.

«Основные проходы в торговых залах должны быть шириной не менее 1,2-2 метров. Заставление путей шкафами, как это произошло в Стерлитамаке, является прямым уголовно наказуемым нарушением. В июне этого года вступил актуализированный стандарт по системам противопожарной защиты, где прописано, что торговые центры обязаны оснащаться автоматическими системами, которые включают речевое оповещение, разделение здания на зоны пожарного оповещения и обязательную световую индикацию направлений движения», — резюмировал собеседник.