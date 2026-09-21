Российский пассажирский самолет резко прервал взлет из-за подозрения на пожар
Пассажирский самолет авиакомпании «Ямал» внезапно прервал взлет из-за подозрения на пожар. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Причиной стало срабатывание в кабине пилотов датчика возгорания вспомогательной силовой установки, когда воздушное судно набирало скорость около 225 километров в час на взлетно-посадочной полосе. Отмечается, что на тот момент установка уже была выключена.
В итоге Superjet возвратился к терминалу. После осмотра никаких признаков огня на борту не нашли, однако самолет на несколько дней вывели из расписания.
Ранее сообщалось, что носовая часть фюзеляжа задымилась во время подготовки самолета авиакомпании Red Wings к вылету в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга.
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