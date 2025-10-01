«Угореть насмерть»: Россиянам рассказали, что делать с электричеством на даче зимой

01 октября 2025, 12:34

Садовод Туманов: электричество на даче к зиме нужно отключать

Фото: iStock/tanyss

Зимние визиты на дачу сопряжены с особыми рисками, связанными с обогревом и электричеством. На что обратить внимание, чтобы избежать пожара или угарного отравления?





Председатель Московского союза садоводов, главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» заявил, что вопрос с электричеством на даче стоит особенно остро. В отличие от городской квартиры, проводку в загородном доме часто монтируют непрофессионалы, что повышает риск короткого замыкания.





«На дачах проводку делают чаще всего любители», — пояснил он.

«Угореть можно и насмерть, между прочим. В традиционных печах (русских, голландских) опасно слишком рано закрывать заслонку, пока дрова не прогорят полностью. Если вы не уверены в своих навыках, стоит выбрать более безопасный вариант», — предупредил Туманов.